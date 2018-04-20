Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit K. idaresindeki 55 APU 61 plakalı cip ile Lokman T.'nin kullandığı 55 T 5705 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü ile taksinin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN