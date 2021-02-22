Samsun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Samsun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

22.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:40
Samsun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bekir Şahin yönetimindeki 34 KA 6519 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Abdullah Cengiz'in kullandığı 55 T 5534 plakalı taksi ile çarpıştı.

Takside sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler Cengiz ve Şahin ile annesi Döndü Şahin, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cengiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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