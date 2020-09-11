Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(27) 2 yerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.Ç. kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA