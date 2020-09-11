Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
11.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:03

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(27) 2 yerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.Ç. kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mesut Barzani Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Emmanuel Macron
Magazin Acun Ilıcalı Metin Özülkü Tayanç Ayaydın İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Bülent Korkmaz Ricardo Quaresma Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 11:09:08. #1.14#
title