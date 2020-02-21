Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

21.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:16
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

'un ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Engin K'nin (23) kullandığı 34 ZC 4164 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Pelitköy mevkisindeki kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan 'e (69) çarptı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Önder, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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