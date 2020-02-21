Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Engin K'nin (23) kullandığı 34 ZC 4164 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Pelitköy mevkisindeki kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Önder'e (69) çarptı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Önder, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü.