Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'nde 2 şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Ormanlık arazide yapılan aramalarda, 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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