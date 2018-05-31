Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 19 Bin 633 Arttı

Samsun'da 2018 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 539 adet ve bir önceki yılın aynı ayma göre 19 bin 633 adet artarak 346 bin 383 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Samsun'da bulunan toplam 346 bin 383 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,3'ü (167 bin 193 adet) otomobil, yüzde 3,9'u (13 bin 413 adet) minibüs, yüzde 0,5'i (bin 561 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (66 bin 268 adet) kamyonet, yüzde 2,9'u (10 bin 162 adet) kamyon, yüzde 10,4'ü (35 bin 889 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (606 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,8'i (51 bin 291 adet) de traktörlerden oluşuyor.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Samsun'da Nisan ayında 10 bin 481 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 64,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 19 ile kamyonet ve yüzde 6,3 ile traktör takip etti. 2018 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 milyon 551 bin 157 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Samsun ili toplam 364 bin 383 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahiptir. Samsun 2018 yılı Nisan ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayma göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 9,4), otomobil (yüzde 7,9) ve kamyonet (yüzde 6,1) şeklinde gerçekleşmiştir."

Motorlu Kara Taşıtları (Samsun) 2017 Nisan 2018 Nisan Değişim (Yüzde)

Otomobil 154 904 167 193 7,9

Minibüs 13 138 13413 2,1

Otobüs 1 489 1 561 4,8

Kamyonet 62 449 66 268 6,1

Kamyon 9 816 10 162 3,5

Motosiklet 34 477 35 889 4,1

Özel amaçlı 554 606 9,4

Traktör 49 923 51 291 2,7

Toplam 326 750 346 383 6,0 - SAMSUN