Samsun'da "Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı"

Samsun Bafra Kaymakamlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun Bafra Kaymakamlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı" düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Şevket Aşcı Turizm Fakültesi'nde düzenlenen çalıştaya konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Habip Muruz, Doç. Dr. Hüseyin Erdem ve Doç. Dr. Ali Gücükoğlu tarafından manda etinin kullanılması ve dünya örnekleri hakkında bilgilendire yaptılar. Konuşmaların ardından öğle arasında fakülte bahçesinde katılımcılara manda etinden yapılmış döner, yoğurt, ayran, pastırma ve kaymak ikram edildi.

"Türkiye'de kesilen mandaların yüzde 15'i Bafra'da"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Manda etinin kullanılması ve dünya örneklerini bize verdiler. Manda etinin ne kadar kıymetli olduğunu İtalya'da buna kara inci dendiğini bize anlattılar. Biz zaten bunun önemini biliyorduk. Özellikle süt ve süt ürünleri konusunda herhangi sıkıntı yaşamıyoruz tüketim konusunda. Sütünden hem yoğurt hem kaymak yapıyoruz. Bafa'da bu sektör gelişmiş durumda dondurmacılık sektöründe de bunu kullanıyoruz. Kaymağımızı Bafra nokulunda kullanıyoruz. Her hangi bir sıkıntı yok. Ancak kırmızı etin kullanım konusunda maalesef bir sıkıntı ar. Türkiye'de kesilen mandaların yüzde 15'i Bafra'da. Biz aslında bunu tüketiyoruz ama maalesef manda eti olarak satılmıyor. Sığır eti olarak satılıyor. Biz tekrar bunu göğsümüzü gere gere bu manda etidir demek istiyoruz. Manda etini gerek fırınlarda gerek pastırma yaparak uzun vadeli saklanma koşullarında saklanarak tüketicinin hem Samsun'a hem Türkiye'ye sunulmasını arz ediyoruz. Bu noktada bir araya geldik çok güzel bir çalıştay oldu. Bu çalıştaydan herkes memnun. Biz bunu Türkiye gündemine taşımaya çalışıyoruz. Manda bizim öz değerimizdir atalarımız bunu kullandılar. Biz mandasız yaşayamayız, manda bizim öz değerimiz, bunu hatırlatmak istiyoruz. Bu çalışma sonunda bir çalışma çıkacak 1 Temmuz'da Tarım Bakanımıza arz edeceğiz. Randevumuzu aldık" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Samsun Türkiye'de özellikle manda bakımından en üst düzeyde. Samsun bölgesinde 22 bin manda var. Bunun da sadece 10 bini Bafra sınırları içerisinde. Bu açıdan Bafra çok önemli, manda et ürünleri ve süt ürünleri noktasında. Bunların çoğu Kuş Cenneti'nde yaşıyor ve besleniyor. Doğal beslenme var. Tabii, bu geleneksel yöntemlerle yapılan bir iş. Bu toplantıyı yapmamız amacı bu manda etinin ve sütünün üretimini kalitesini katma değerini nasıl geliştirebiliriz, bununla ilgili neler yapmamız gerekir yerelde. Sayın Cumhurbaşkanımızda çevre gününde Kuş Cenneti'ne canlı bağlandığı sırada bölge için manda etinin ve manda sütünün ürünlerinin çok önemli olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü üzerine çalıştay yaparak bu işin gelişmesi için yerelde ne yapılması gerektiğini tartışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı