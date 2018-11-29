Samsun'da Lösev Şubesi Açılacak

Samsun'da Lösemili Çocuklar Vakfı'nın şubesinin açılacağı bildirildi.

LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, 1998 yılında lösemili çocuk hastalara destek olmak, onları hayata bağlamak üzere Ankara'da kurulan vakfın, Türk halkı ve kurumlarının desteği ile tüm dünyanın takdirini kazanan örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğu belirtildi.

Yetişkin ve çocuk tüm kanser hastalarına destek götüren LÖSEV'in çok yakında Samsun ofisi ile Karadeniz Bölgesi'ndeki binlerce kanser hastasını kucaklamaya, yaralarına merhem olmaya hazırlandığı anlatılan açıklamada, "LÖSEV son yıllarda kanser vakalarının büyük hızla arttığı Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun ofisinden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop illerinde yaşayan hasta, gönüllü ve destekçileriyle buluşarak hizmetleri yerinde sunarken, kansere karşı toplumsal farkındalık için de bölgedeki çalışmalarına hız kazandıracak." ifadesi kullanıldı.

Yakında açılışı yapılacak LÖSEV Samsun ofisinde görev alacak profesyonel ve gönüllüler için başvuruların kabul edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, vakfın Karadeniz halkının katkıları ile Samsun ofisinden bölgedeki binlerce kanser hastası ve ailesine umut ışığı olup onları hayata bağlayacağı kaydedildi.