Samsun'da Kadınlar, Erkeklerden Daha Fazla Yaşıyor

2015-2017 yılları arasında Samsun'da yaşam süresi erkeklerde 75, kadınlarda ise 81,2 yıl oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'un "Hayat Tablosu" açıklandı. Açıklamaya göre, "2015- 2017 yılları arasında Samsun'da doğuşta beklenen yaşam süresi toplamda 78,1 yıl, erkeklerde 75 yıl ve kadınlarda ise 81,2 yıl oldu. Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye'de toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır" denildi.

"Samsun 43. il oldu"

Samsun'un doğuşta beklenen yaşam süresinin toplamda 78,1 olduğunu açıklayan TÜİK, bu sonuçla Samsun'un en yüksek yaşam süresi olan iller arasında 43. olduğunu bildirdi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il ise 80,7 ile Tunceli oldu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Samsun'da erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl olurken, bu sonuçla erkeklerde doğuşta beklenen en uzun yaşam süresine sahip iller arasında 53. oldu. Samsun kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreci ise 81,2 olarak kayıtlara geçerken, bu sonuçla kadınlarda doğuşta beklenen en uzun yaşam sürecine sahip iller arasında 36. il oldu. - SAMSUN