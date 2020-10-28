Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

28.10.2020 13:22 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:27
Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesinde Irak uyruklu A.A.A.G.'y yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisinin evinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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