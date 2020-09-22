Samsun'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.
22.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:41
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı