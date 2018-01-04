Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokak girişinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Okan A. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Okan A. ameliyata alındı. Bıçaklanan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıyı hastaneye taşıyan ambulansta bir adet bıçak bulundu ve görevliler tarafından polise teslim edildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Tunahan S. (23) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN