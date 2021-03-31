Samsun'da balıkçı teknesi battı
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Samsun'da balıkçı teknesi battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da balıkçı teknesi battı

Samsun'un Alaçam ilçesinden denize açılan balıkçı teknesi su alarak battı.

Samsun'un Alaçam ilçesinden denize açılan balıkçı teknesi su alarak battı. Teknede bulunan bir kişi son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Toplu Limanı'na kayıtlı tekne satıldıktan 5 saat sonra Terme ilçesine gitmek üzere denize açıldı. Limandan ayrılmasından sonra 2 mil açıklarda Yaşar Eğil isimli vatandaş satın aldığı teknenin su aldığını fark etti. Toplu Limanı Kooperatif Başkanı Mehmet Demir'i arayarak yardım istedi. Başkan Mehmet Demir kendine ait tekne ile yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte hemen olay yerine gitti. Tekne batmadan olay yerine ulaşan Demir, teknede bulunan Yaşar Eğil'i kendi teknesine aldı. Yaşar Eğil yeni almış olduğu tekneye sadece bir saat bindikten sonra teknenin batışını seyretti.

Batan tekne ise dalgıçlar yardımıyla gövdesinden bağlandı ve diğer teknelerce su altından çekilerek kıyıya çıkarıldı.

-İHA-

Samsun'da balıkçı teknesi battı
Samsun'da balıkçı teknesi battı
Samsun'da balıkçı teknesi battı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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