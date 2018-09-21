Samsun'da Asayiş

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mertcan A. (19) ile Çatalarmut Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde karşılaştığı Hüseyin Celalettin Ö. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Celalettin Ö, bıçakla Mertcan A'yı kalçasından bıçakladı.

Ağır yaralanan Mertcan A, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Celalettin Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşularının evlerini kurşunladıkları iddiası

İlkadım ilçesinde baba ile oğlunun, komşularının evlerini kurşunladıkları iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi Bahadır Sokak'ta Eşref Ö. (54) ile oğlu Onurcan Ö. (24), aralarında husumet bulunan Kemal S'nin (55) ikametine giderek av tüfeğiyle üç el ateş etti.

Kapısına kurşun isabet eden Kemal S, polisi arayarak şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri, baba ile oğlunu gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "Mala zarar verme", "Güvenliği tehlikeye sokma" ve "Silahla tehdit" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.