Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi

Samsun'da bu yıl ağustos ayında 13 bin 728 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Samsun'da bu yıl ağustos ayında 13 bin 728 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağustos ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 oldu. Türkiye'de 12 milyon 853 bin 573 otomobil, 494 bin 891 minibüs, 213 bin 450 otobüs, 3 milyon 877 bin 640 kamyonet, 852 bin 442 kamyon, 3 milyon 457 bin 200 motosiklet, 68 bin 94 özel amaçlı araç, 1 milyon 936 bin 374 traktör olmak üzere 23 milyon 753 bin 664 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Samsun'da taşıt sayısı 372 bin 9 oldu

Samsun'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 372 bin 9 oldu. Samsun'da 182 bin 733 otomobil, 13 bin 541 minibüs, 1518 otobüs, 70 bin 550 kamyonet, 10 bin 301 kamyon, 39 bin 319 motosiklet, 647 özel amaçlı araç, 53 bin 400 traktör mevcut.

Samsun'da ağustos ayında 9 bin 324 otomobil, 497 minibüs, 40 otobüs, 2 bin 370 kamyonet, 197 kamyon, 612 motosiklet, 5 özel amaçlı araç, 683 traktör olmak üzere toplam 13 bin 728 motorlu kara taşıtı el değiştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı