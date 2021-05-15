Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez aynı sezona şampiyonluk ihtimali taşıdı. Ligde önceki sezonlarda son haftalara taşınan şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın diğer rakiplerine göre üstünlüğü bulunuyor. Son haftaya şampiyonluğun kaldığı 15 sezon toplamında Galatasaray 7 kez ipi göğüslemeyi başardı.

Süper Lig'de şampiyonluğun son haftaya kaldığı sezonlarda en çok Galatasaray'ın yüzü güldü. Sarı-Kırmızılılar, final haftalarını diğer rakiplerine göre daha başarılı geçiriyor.

İşte geçmişten günümüze son hafta şampiyonlukları:

BİR PUANLA ŞAMPİYON FENER

Süper Lig'in 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe son maçta Galatasaray ile 0-0 kalarak, Beşiktaş'ın 1 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamladı. 1959'da başlayan Süper Lig'de ilk son hafta şampiyonu Fenerbahçe oldu.

METİN OKTAY'IN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

1968-69 sezonuna gelindiğinde Galatasaray son haftaya rakibi Eskişehirspor'un 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar son hafta Şekerspor'u 2-1 yenerken, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu'na 2-0 yenildi. Metin Oktay, Galatasaray ve futbol kariyerine şampiyonlukla son verdi.

7-1'LİK GALİBİYETLE GELEN ŞAMPİYONLUK

1970-71'de Galatasaray ligde son haftaya rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom'u 7-1 yenerek 1 puan farkla şampiyon oldu.

BERABERLİK KARTAL'A YETTİ

1981-82'ye gelindiğinde son 3 haftaya Beşiktaş ve Trabzonspor 39 puanla girdi. Beşiktaş 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlikle Trabzonspor'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Siyah-Beyazlılar'da Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba dikkat çeken isimler.

AVERAJLA ŞAMPİYON

1984-85 Fenerbahçe, 1984-85 sezonuna da diğer sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk parolasıyla başladı. Beşiktaş ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren sarı-lacivertliler, nefes kesen yarış sonunda averajla şampiyonluk ipini göğüsledi.

KARTAL AYNISINA İZİN VERMEDİ

Beşiktaş, önceki sezon şampiyonluğu averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmişti. Siyah-Beyazlılar, 1985-1986'da aynısının yaşanmasını engelledi. Kartal, 56 puanlı Galatasaray'ı averajla geçerek şampiyonluğa ulaştı.

14 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

?Galatasaray ligde 14 yıl şampiyon olamamıştı. Sarı-Kırmızılılar ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile şampiyonluk için yarışıyordu. Galatasaray son haftaya takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar kazanması halinde şampiyon olacaktı. Son maçta Galatasaray, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-87'de kupaya uzandı.

MEŞHUR 8-0'LIK SEZON

1992-93'te Galatasaray ve Beşiktaş son haftaya63 puanla girdi. Sarı-Kırmızılılar 45, Siyah-Beyazlılar ile 42 averaja sahipti. Beşiktaş son maçta Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray Ankaragücü'nü 8-0 yendi ve averajla şampiyonluğu göğüsledi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 1993-94 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, son maçtan önce yenilse de son maça Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girdi. Ligin son maçında Galatasaray, Bursaspsor'u 2-0 yenerek 1 puan farkla şampiyon apoletini tekrar taktı.

BU KEZ FENER ALDI

Fenerbahçe, 1995-96 sezonunun son haftasına takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda Vanspor'u 3-0 yenerek ligi zirvede bitirdi.

EN BÜYÜK DRAMLARDAN BİRİ 2005-06

2005-06'da Fenerbahçe son haftaya averajla Galatasaray'ın önünde girdi. Galatasaray son maçta Kayserispor'u 3-0 yendi ve Denizlispor-Fenerbahçe maçının sonuçlanmasını bekledi. 16 dakika uzatma verilen maçta Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

BURSA SÜRPRİZİ

2009-10 sezonunda Fenerbahçe tarihinde ikinci kez son haftaya lider girdiği sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı. Sarı-Lacivertliler sahasında Trabzonspor ile 1-1 kalırken, Bursaspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

TRABZON'A KAPTIRMADI

2010-11 sezonu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ile geçti. İki takım son haftaya 79 puanla girdi. Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerken Trabzonspor'da deplasmanda Karabükspor'u 4-0'la geçti. Averaj avantajına sahip olan Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamladı.

KADIKÖY'DE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

2011-2012 sezonuna gelindiğinde Süper Lig'de yeni formata geçildi. Normal sezonun ardından ilk 4'teki takımlar için play-off sistemi getirildi ve puanlar yarıya indirildi. Son maçta lider Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştı ve 0-0 biten maçın ardından şampiyonluğa ulaştı.