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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E, G, F ve H grup maçları oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E, G, F ve H grup maçları oynandı. Öne çıkan mücadelede Bayern Münih, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

Bu akşam oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Dynamo Kiev : 0 - Benfica : 0

Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3

F Grubu

Young Boys: 2 - Manchester United: 1

Villarreal: 2 - Atalanta: 2

G Grubu

Sevilla: 1- Salzburg: 1

Lille: 0 - Wolfsburg: 0

H Grubu

Malmö FF: 0 - Juventus: 3

Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0 - İSTANBUL

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Haber: Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları - Haberler Spor
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