Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya - Manchester City maçı şifresiz mi? UCL fikstürü!
Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, Marsilya - Manchester City maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!
Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Marsilya - Manchester City maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Marsilya - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, Marsilya - Manchester City maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.
MARSİLYA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Marsilya - Manchester City maçı 27 Ekim Salı 23.00'te oynanacak.
MARSİLYA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Marsilya - Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 27 10 2020 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.
MARSİLYA - MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Marsilya - Manchester City maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
27.10. 20:55 Shakhtar - Inter
27.10. 20:55 Lokomotiv Moskova - Bayern Münih
27.10. 23:00 Atalanta – Ajax
27.10. 23:00m Atl. Madrid - Salzburg
27.10. 23:00 FC Porto - Olympiakos
27.10. 23:00 Liverpool - Midtjylland
27.10. 23:00 Marsilya - Manchester City
27.10. 23:00 Monchengladbach - Real Madrid
28.10. 20:55 Başakşehir -PSG
28.10. 20:55 Krasnodar - Chelsea
28.10. 23:00 Club Brugge - Lazio
28.10. 23:00 Dortmund - Zenit
28.10. 23:00 Ferencvaros - Dyn. Kyiv
28.10. 23:00 Juventus - Barcelona
28.10. 23:00 Manchester Utd - RB Leipzig
28.10. 23:00 Sevilla - Rennes