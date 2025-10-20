Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor (3. HAFTA)?

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Salı günü start alacak. Haftanın karşılaşmaları, 21 Ekim Salı ve 22 Ekim Çarşamba günleri oynanacak. Futbolseverler, üçüncü hafta mücadelelerinin başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları merak ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar, gruplarda üst sıraları hedefleyen takımlar için büyük önem taşıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı karşılaşmalar öncesinde futbolseverler, maçların takvimini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor.

ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 EKİM SALI

• 19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

• 19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

• 22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

• 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

• 22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

• 22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

• 22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

• 22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

• 22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22 EKİM ÇARŞAMBA

• 19.45 Galatasaray (Türkiye) - Bodo/Glimt (Norveç)

• 19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

• 22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

• 22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

• 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

• 22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

• 22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

• 22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

• 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmaları, TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.