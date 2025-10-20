Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor (3. HAFTA)?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor (3. HAFTA)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, bu hafta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi gün başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Salı günü start alacak. Haftanın karşılaşmaları, 21 Ekim Salı ve 22 Ekim Çarşamba günleri oynanacak. Futbolseverler, üçüncü hafta mücadelelerinin başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları merak ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar, gruplarda üst sıraları hedefleyen takımlar için büyük önem taşıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı karşılaşmalar öncesinde futbolseverler, maçların takvimini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor (3. HAFTA)?

ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI
21 EKİM SALI

• 19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

• 19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

• 22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

• 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

• 22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

• 22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

• 22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

• 22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

• 22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor (3. HAFTA)?

22 EKİM ÇARŞAMBA

• 19.45 Galatasaray (Türkiye) - Bodo/Glimt (Norveç)

• 19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

• 22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

• 22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

• 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

• 22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

• 22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

• 22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

• 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor (3. HAFTA)?

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmaları, TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.