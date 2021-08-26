Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz sezon Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılmaya hak kazanmıştı. Şimdi Beşiktaş taraftarları Şampiyonlar Ligi grup kuralarını heyecanla bekliyor. Ayrıca Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ŞL Beşiktaş grup kurası ne zaman?

Beşiktaş'ın grup kurası ne zaman çekilecek merak edildi. 2021 Şampiyonlar Ligi grup kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOĞRUDAN GRUPLARA MI KALDI?

Geçtğimiz sezon Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılmaya hak kazanmıştı. Buna göre 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş doğrudan gruplardan katılacak.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım durumunu etkileyecek karşılaşmalarda, Chelsea, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.

Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Aston Villa, 43. dakikada Bertrand Traore ve 52. dakikada penaltıdan Anwar El Ghazi'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Chelsea'nin tek golünü, 70. dakikada Ben Chilwell kaydetti. Cesar Azpilicueta ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuca rağmen Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım mücadelesi verdiği rakiplerinden Leicester City'nin konuk ettiği Tottenham'a 4-2 yenilmesi nedeniyle ligi ilk 4 içinde tamamladı.

Londra ekibi, 29 Mayıs'ta Porto'da oynanacak finalde Manchester City'i devirmesi halinde siyah-beyazlılar ön eleme oynamak zorunda kalacak. Chelsea'nin kendi liginden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması, finalin bu konudaki etkisini sona erdirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2021?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Kura çekimleri bugün 26 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARDA BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. veya 4. torbada yer alacak. Eğer UEFA Finalinde Villarreal, Man. United'a yenilseydi Beşiktaş'ın 3. torbadan katılma ihtimali artacaktı. Fakat henüz 3. torbadan mı 4. torbadan mı katılacak netleşmedi.

Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri Şöyle:

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

Inter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

GÜNCELLEME

1. Torba takımları:

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. Torba takımları:

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. Torba takımları:

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. Torba takımları:

Dinamo Kiev

Sheriff

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Henüz kura çekimi gerçekleşmedi. Fakat spor severlere göre birinci torbadan Lille, Sporting Lizbon gibi takımlar, 2. torbadan Sevilla ve Borussia Dortmund gibi takımlar gelirse Beşiktaş için diğer takımlara göre nispeten kolay grup olacaktır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz...

Beşiktaş'ın rakipleri 1. 2. ve 3. torbadan olacak. 4. torbadan takım gelmeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 26 Ağustos Perşembe bugün akşam saat 19:00 'da çekilecek.