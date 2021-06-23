Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama

Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Özbekistan'da düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon olan İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcusu Altuğ Demir, dönüşte Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda coşku ile karşılandı.

Özbekistan'da düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon olan İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcusu Altuğ Demir, dönüşte Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda coşku ile karşılandı.

İlkadım Belediye sporcusu Altuğ Demir, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'na Antrenör Özgür Arlı ile hazırlanarak katıldı. Demir, 71 kilogram büyükler full contact kategorisinde finalde, Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon oldu.

14 -21 Haziran arasında düzenlenen turnuvada başarılı bir performans ortaya koyarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren sporcu Altuğ Demir, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. "Hoş geldin Şampiyon" yazılı pankartı görerek duygulanan Altuğ Demir sevincini ailesi ve sevenleri ile paylaştı.

"Kulübümüz başarısını bir kez daha tescilledi"

Yaşanan başarının Samsun için tarifsiz bir mutluluk yaşattığını ifade eden İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "İlkadım Belediye Spor Kulübü bir kez daha başarısını tescilledi. Katıldığı müsabakalarda şehrimizi en iyi şekilde temsil eden ve yakaladığı başarılarla şampiyonluğunu ilan ederek bizleri gururlandıran sporcumuz Altuğ Demir'e ve Antrenörümüz Özgür Arlı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Altuğ Demir'i aldığı başarıdan dolayı tebrik eden Özgür Arlı, "Bu organizasyona en iyi şekilde hazırlanmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık. İnşallah bundan sonrası için de hem Samsun hem de ülkemize önemli dereceler kazandıracaktır. Organizasyona katılan tüm milli sporcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Salon sporlarına desteğimiz artarak devam edecek"

İlkadım Belediyesi olarak her zaman ilklerin ve yenilerin belediyesi olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan şampiyon sporcumuz Altuğ Demir göğsümüzü kabarttı. Başarılarından dolayı tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra da İlkadım'da salon sporları başta olmak üzere gençlerin merakla takip ettiği kick boks olmak üzere bu tarz spor çalışmalarımız devam edecektir. Gençliğin zinde ve azimli olarak yetişmesi adına bir taraftan spor bir taraftan da sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson İbrahim Reisi Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Mert Müldür Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:59:21. #1.14#

title