Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor

Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Samatya'da gece tekne ile denize açılan 4 kişiden biri denizde kayboldu.

İstanbul Samatya'da gece tekne ile denize açılan 4 kişiden biri denizde kayboldu. 25 yaşındaki genç, aramalara rağmen bulunamadı.

Olay, Samatya sahilinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve 2 arkadaşıyla beraber tekneyle denize açıldı. Samatya açıklarında denize giren gençlerden İsa Baydal, akıntıda sürüklenmeye başladı. Arkadaşlarının gözden kaybolmasıyla paniğe kapılan gençler, sahile geri dönerek yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara sahil güvenlik botları da eşlik etti. Saatler süren çalışmalara rağmen suda kaybolan İsa Baydal'a ulaşılamadı. Gencin kaybolduğu haberini alan ailesi de Samatya sahiline geldi.

Sahilde oğlundan haber bekleyen baba Fedai Baydal, "Teknede yüzüyorlarmış. Tekneden atlarken bir anda abisi kaybolmuş. Ortada bekliyoruz. Arama yapan ekip ayrıldı. Başka bir ekip gelecekmiş. İnsaniyet namına gören duyan olursa mutlaka arasın bizi. Samatya limanında bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Tolga Akış Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:13:00. #1.16#

title