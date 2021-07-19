Samatya açıklarında bindikleri tekneden ağabeyinin kaybolduğu anı anlattı

SAMATYA Sahili'nde tekne ile denize açıldıktan sonra suda kaybolan İsa Baydal'ın kardeşi Onur Baydal bindikleri teknede ağabeyinin suda kaybolduğu anları anlattı.

SAMATYA Sahili'nde tekne ile denize açıldıktan sonra suda kaybolan İsa Baydal'ın kardeşi Onur Baydal bindikleri teknede ağabeyinin suda kaybolduğu anları anlattı.

Samatya Sahili'nde önceki akşam İsa Baydal(25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tekneyle denize açıldı. İsa Baydal, tekneden denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Suda kaybolan Baydal'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam etti. Suda kaybolan İsa Baydal'ın kardeşi Onur Baydal bindikleri teknede ağabeyinin suda kaybolduğu anları anlattı.

"GÜCÜMÜN YETTİĞİ KADAR ONU GETİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ağabeyinin kaybolduğu yeri gösteren Onur Baydal, "O gece teknede İsa'yla birlikte serinlemek için suya girdik. Arka arkaya iki üç defa girdik. Bir problem yoktu. Sonra atladığında tekneye gelemediğinden bahsetti. Bana seslendi. Can simidini ona atarak, yetiştim ona. Yanına vardığımda bilincini kaybetmek üzereydi. Ben gücümün yettiği kadar onu getirmeye çalıştım. Fakat getiremedim. Arkadaşlarıma seslendim tekneyi yanaştırmaları için. Yoksa ben de boğulacaktım. Teknenin yanına kadar geldik. O ara İsa'da bir hareketlenme oldu. Kendine geldiğini zannettim. Bende tekneye bindim. O da teknenin arka tarafına doğru geliyordu. Arkaya gelemeden biranda gözden kayboldu. Nereye gitti? Ne oldu? Bulamadık" dedi. "AĞABEYİMİN EN AZINDAN MEZARI BELLİ OLSU"Çalışmaların daha da arttırılmasını isteyen Baydal, "Çalışmaların ikinci günü. Ne sahil güvenlik var, Ne deniz polisi var. İtfaiye sabah geldi. Şuanda o da yok. Çalışmaların biraz daha artmasını talep ediyorum. Ağabeyimin dirisini geçtik, en azından mezarlığı belli olsun. Bizim tek derdimiz bu. Yetkililere de sesleniyorum buradan. Gerekli çalışmayı biraz daha arttırırsak bir bot yerine iki üç bot olur. Onlardan talep ediyorum" şeklinde konuştu.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı