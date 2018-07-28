Salih Ağar'ın "Gör" İsimli İlk Romanı Yayınlandı

Lise yıllarında başladığı edebiyat tutkusuyla toplumsal olaylar üzerine yoğunlaşarak yaşanmış hikâyeleri kitaplaştırmasıyla tanınan Yazar Salih Ağar'ın kurgu romanı "Gör", Başlangıç Yayınları tarafından basıldı.

Kitapçılarda ve internet ortamında satışa sunulan Salih Ağar'ın ilk romanı olan eser, okuyucularından olumlu yorumlar almaya başladı.

Yeni projeler üzerinde çalıştığını ettiğini belirten Ağar,"Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Şanlıurfa Haliliye Görme Engelliler İlkokulu Müdürü Salih Kahveci, Müdür Yardımcısı Ferhat İnan, Şanlıurfa Aile ve Sosyal politikalar Müdürlüğü görevlisi Gökçe Beyaz, bana her türlü maddi ve manevi destek sağlayan arkadaşım Oğulcan Özbüyükkaya ve yazdığım her kelimede sıcak kalbini yanımda hissettiğim hayat arkadaşım Nurgül Ağar'a teşekkürlerimi sunarım" dedi.

ROMANA DAİR YORUMLAR

Akıcılığı, kurgusu, hissettirdikleri ve vermiş olduğu mesajlarla dikkati çeken Salih Ağır'ın eseriyle ilgili şu yorumlar yapıldı:

"Bazı hikâyeler vardır, biz onları sadece okuruz, bizlere neyi anlattığını çok önemsemez, çok da üstünde durmayız aslında. Anlatılanların sadece filmlerde olabileceğini düşünür kısa zamanda unutuveririz. Düşünmeyiz bizlere neler kattığını. Çünkü okuduğumuz sadece bir hikâyedir.Ne yüreğimiz titrer ne de benliğimiz sarsılır güzele dair duyguların verdiği mevsim geçişleriyle. Ancak bazı hikâyeler de vardır ki, biz gönlümüzün ilkbahar yağmurlarında yaşadığı kuraklığı fark ederiz onunla.Merhametsizliklere öfkelenir, merhametlileri sarmalarız manalı iç çekişlerimizle. Aydınlık zannettiğimiz dünyamızda aslında ne kadar da karanlıkta yaşadığımızın farkına vardığımızda, deprem olur sarsılır duygularımız. Kaybetmenin inceden bir sızısı düşer içimize ve sevdiklerimizi kaybetmemek için sözler veririz dualar ederiz sonra. İyiler var olduğu için gülümseriz, ama biz ne kadar iyiyiz onu hesap etmeye cesaret edemeyiz. Yazar Salih Ağar'ın Başlangıç Yayınları markası ile raflardaki yerini alan 'Gör' isimli romanı bütün bu duygulara açılan büyülü bir kapı gibi adeta. Her paragrafı ve her sayfası, etkisi uzun süre atılamayacak bir yolculuğa davet ediyor."