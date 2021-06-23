Salgınla mücadeledeki başarının boşa gitmemesi için "tedbirlere bir müddet daha uyulması" uyarısı

Kovid-19 vaka sayısının en az görüldüğü Edirne'de hem uzmanlar hem vatandaşlar "rehavete kapılmadan" tedbirlere uyulmasını istiyor.

Kovid-19 vaka sayısının en az görüldüğü Edirne'de hem uzmanlar hem vatandaşlar "rehavete kapılmadan" tedbirlere uyulmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller arasında Edirne de yer aldı.

Risk haritasında düşük riskli illeri simgeleyen "mavi" renkte yer alan Edirne'de vaka sayısı 100 bin kişide 16,43'ten 12,51'e geriledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, AA muhabirine, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin sürdüğünü ve son dönemde gerek vaka gerekse de ölüm sayılarınd33a düşüş yaşandığını söyledi.

Alınan önlemler ve yoğun aşılama çalışmalarıyla salgının etkilerinin gerilediğini vurgulayan Öztora, "Özellikle son dönemde aşağıya doğru çok güzel bir ivme yakaladık. Bu dönemde uzun bir tam kapanma süreci geçirdik, onun ardından önlemlere sıkı bir şekilde uymaya çalıştık. Aşılama çalışmaları çok iyi gidiyor." dedi.

Öztora, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede özverili bir çalışma gerçekleştirdiğini, vaka sayılarını düşürmek adına gece gündüz demeden görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Vaka sayılarında aşağıya doğru bir trend varken yukarıya doğru çok küçük artışların başta sağlıkçılar olmak üzere herkesi endişelendirdiğini dile getiren Öztora, "Vaka sayıları azalmışken niye indiğini konuşmak lazım. Önlemlere uyduk, aşılamamız çok iyi gidiyor. Ancak bu önlemlere uymaya devam etmezsek tekrar eski vaka sayılarına ulaşmak bu anlamda çok zor değil. Dolayısıyla bazı önlemleri gevşetilmesi, daha önce yapamadığımız bazı şeyleri yapabiliyor olmak tüm önlemlerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Öztora, özellikle normalleşme takvimi kapsamında açılan işletmelere gidildiğinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

"Önlemlere bir müddet daha uymalıyız"

Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlere riayet edilmesinin salgınla mücadeledeki başarının anahtarı olduğuna dikkat çeken Öztora, şunları kaydetti:

"Örneğin restoranlar açıldı, restoranlara gittiğimiz zaman orada uymamız gereken kurallara uyduğumuz takdirde oranın tehlikeli olmadığını bilmemiz lazım. ya da spor salonları, havuzlar. Çeşitli yerler tekrar açıldıysa her biri için hazırlanmış olan, uymamız gereken önlemlere uyarsak riskin çok düşük olduğunu düşünebiliriz. İyi bir yere doğru gidiyoruz. Şimdiye kadar aldığımız önlemleri almaya devam etmeliyiz. Tam kapanma sürecinin, hafta sonu yasaklarının boşa gitmemesi için bir müddet daha bu önlemlere uymamız lazım.

Vaka sayıları aşağıya geliyorsa buradaki en önemli etken alınan tedbirler ve bu tedbirlere uyulması. Bıraktığımız anda bunların tekrar geri dönmesinin çok olası olduğunu aklımızdan çıkartmamak lazım. Dolayısıyla bu önlemlere aksatmadan aynı şekilde uymamız çok önemli."

-"Maskeler çıkarılmamalı"

Edirneli esnaf Ahmet Çakır da vaka sayılarının azalmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

İnsanların vaka sayısı düşüyor diye tedbirleri bırakmaması gerektiğini belirten Çakır, "Yine maskemize, mesafemize ve hijyene dikkat etmeliyiz. Kurallara uyarak bu illetten daha da kurtulmamız lazım. Tedbirlere uymak bir insanlık ve vatandaşlık görevidir." dedi.

Tedbirlere uyulmadığı taktirde vaka sayılarının artacağına dikkat çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Salgın bazen kontrol edilemiyor. Daha önce de sıçramalar yaşanmıştı. Aynı sıçramaların yaşanmaması için insanlarımızın devletimizin koyduğu kurallara uyması gerekiyor. 1 Temmuz'da bir açılma olacak ancak dünyada koronavirüsün değişik varyantları olduğunu duyuyoruz. İnsanlar korkuyor, açılma olacak evet ancak 15 gün sonra daha farklı şeyler de konuşabiliriz."

Çakır, aşılamanın 25 yaşa kadar indiğini, sırası gelen vatandaşların aşı olması gerektiğini ifade etti.

"Varyantlar korkutuyor"

Vatandaşlardan Mehmet Sinan Dündar ise en yüksek vaka sayısına sahip illerden olan Edirne'de tedbirler sıkı şekilde uygulanarak vaka sayılarının düşürüldüğünü anlattı.

Tüm dünyanın salgınla mücadele etmeye devam ettiğini aktaran Dündar, "Değişik varyantlar olduğunu duyuyoruz. Tabii ki varyantlar korkutuyor. Gelecek turistlerden de dördüncü dalgayla ilgili çekiniyoruz açıkçası. Herkesin aşı olmasını isterim, tabii burada ailelere çok büyük görev düşüyor. Aile bireylerinin hepsinin aşı olması lazım." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Tacettin Us, vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu söyledi. Normalleşmeye dönüleceği 1 Temmuz'dan sonra tedbirlere daha çok dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Us, "Koronavirüsün değişik varyantları olduğu söyleniyor ancak bunu da tedbirlere uyarak yenebiliriz. Kurallara, tedbirlere uyarak salgını bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar