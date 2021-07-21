Salgın piyangosu İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! İşte fiyat artışı yaşanan 5 ilçe
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Salgın piyangosu İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! İşte fiyat artışı yaşanan 5 ilçe

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de vatandaşlar izole bir yaşama rağbet göstermeye başladı. Bu nedenle de İstanbul'daki müstakil evlere talep arttı. Artan talep nedeniyle Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Eyüpsultan'da villa fiyatları yüzde 50'ye yakın bir artış yaşadı. Özellikle İranlıların müstakil evlere talep gösterdiğini belirten gayrimenkul danışmanları artışların kontrolsüz bir biçimde olduğuna dikkat çekti.

Salgında yükselen müstakil ev talebi, İstanbul'da Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Eyüpsultan gibi ilçelerde villa fiyatlarını bir yılda yüzde 50'ye yakın artırdı. Yabancıların ilgi gösterdiği Şişli'de de fiyat artışı yüzde 30'u aştı.

5 İLÇEDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Salgında diğer insanlardan izole olma ihtiyacıyla birlikte yükselen müstakil ev sahibi olma talebi İstanbul'daki bazı ilçelerde villa fiyatlarını uçurdu. Temmuz ayı itibarıyla son bir yılda müstakil ev sayısının yoğun olduğu ilçelerde konut fiyatları neredeyse yüzde 50 artış gösterdi. Fiyat artışında Adalar yüzde 49'la ilk sırada gelirken, onu yüzde 46 ile Şile, yüzde 38 ile Büyükçekmece, yüzde 37 ile Sarıyer, yüzde 35 ile Eyüpsultan izledi.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 20-25 ARTTI

Konuyla ilgili açıklama yapan gayrimenkul danışmanı son bir yılda İstanbul'da konut fiyatlarının ortalama yüzde 20-25 arttığına dikkat çekerek, "Satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı haziran sonu itibarıyla ortalama 5.600 lira civarında. Ancak bu rakamlar ilçe ve mahalle bazında daha aşağıda ya da çok daha yukarıda olabiliyor. Örneğin, yabancıların yoğun ilgi gösterdiği bazı mahallelerde fiyatlar yüzde 30'un üzerinde arttı. Örneğin, Şişli'de ortalama metrekare fiyatı 6.500 lira iken Fulya'da 8.500 lira olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"FİYATLAR KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE YÜKSELİYOR"

İstanbul'da satılık konutların amortisman sürelerinin yaklaşık 22 yıl olduğunu vurgulayandanışman, "Bu daha önce 15 yıl civarındaydı. Ne yazık ki şu anda yatırım açısından çok makul değil. Bu da fiyatların ne kadar kontrolsüz yükseldiğine bir başka örnek" diye konuştu.

ARAPLARIN YERİNİ İRANLILAR ALDI

Son 10 yılda mülk alımında öne çıkan Arapların yerini İranlıların almaya başladığını vurgulayan Turhan, şunları söyledi:

"Yılın ilk 6 ayında İstanbul'da yabancılara toplam 10.108 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında yapılan satış adedi ise 6.902 idi. 2 yılda gerçekleşen yüzde 46.4 oranındaki artışın pandeminin etkilerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlamasıyla ve bu rakamlara baktıkça hem yerli hem de yabancı alıcılar tarafında gayrimenkule olan talebin daha da artmasını beklemek şaşırtıcı olmaz."

Salgın piyangosu İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! İşte fiyat artışı yaşanan 5 ilçe
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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