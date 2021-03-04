Sakarya Valisi Kaldırım'a ziyaret

Hado E-Spor Sakarya Direktörü Nurettin Tepe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kaldırım, Hado E-Sporu'nun Sakarya merkezli bir yapılanma içerisinde olmasından memnun olduğunu ve sporu bizzat deneyimlemek istediğini belirtti.

Fiziksel harekete dayalı sistemiyle ön plana çıkan Japon artırılmış gerçeklik oyunu Hado hakkında Vali Kaldırım'a bilgi veren Tepe, bu sporun insanları bilgisayar başına bağlı kalmaktan kurtardığını dile getirdi.

Sakarya'yı bu sporun merkezi yapmak üzere yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Tepe, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Hado ile tüm e-sporları kapsayan akademik bir yapılanmayı amaçladıklarından da bahseden Tepe, "Asıl amacımız diğer e-sporlarla birlikte sorumluluk bölgelerimizdeki illerde yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşmak olacaktır." dedi.

Tepe, hedeflerinin 2023 Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'da yapılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci