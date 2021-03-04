Sakarya Valisi Kaldırım'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya Valisi Kaldırım'a ziyaret

04.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:15
Sakarya Valisi Kaldırım'a ziyaret

Hado E-Spor Sakarya Direktörü Nurettin Tepe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Hado E-Spor Sakarya Direktörü Nurettin Tepe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kaldırım, Hado E-Sporu'nun Sakarya merkezli bir yapılanma içerisinde olmasından memnun olduğunu ve sporu bizzat deneyimlemek istediğini belirtti.

Fiziksel harekete dayalı sistemiyle ön plana çıkan Japon artırılmış gerçeklik oyunu Hado hakkında Vali Kaldırım'a bilgi veren Tepe, bu sporun insanları bilgisayar başına bağlı kalmaktan kurtardığını dile getirdi.

Sakarya'yı bu sporun merkezi yapmak üzere yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Tepe, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Hado ile tüm e-sporları kapsayan akademik bir yapılanmayı amaçladıklarından da bahseden Tepe, "Asıl amacımız diğer e-sporlarla birlikte sorumluluk bölgelerimizdeki illerde yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşmak olacaktır." dedi.

Tepe, hedeflerinin 2023 Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'da yapılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Özlem Zengin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya Valisi Kaldırım'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:35:26. #1.15#
title