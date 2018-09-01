Sakarya Meydan Muharebesi, Eyüpsultan'da Belgesel Filmiyle Anıldı

Eyüpsultan Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Sakarya Meydan Muharebesi için hazırladığı 'Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi' belgesel filminin galası yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni anma haftası kapsamında Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı desteğiyle hazırladığı 'Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi' belgeselinin gala gösterimi yapıldı. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen belgesel filmi galasına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra belgesel yapımcıları ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan galada Sakarya Meydan Muharebesi'nin öneminin anlatıldığı belgesel filminin gösterimi de yapıldı. Gösterilen belgesel filmiyle Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitleri ve şanlı zaferin önemini gelecek nesillere aktarmayı hedeflenirken, muharebede yaşananlar tekrar canlandırıldı. Başkan Aydın, program sonunda belgeseli hazırlayanlar ve destek verenlere plaket takdim etti.

Galada konuşarak Sakarya Meydan Savaşı'nın önemini anlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın "Anadolu bir çok medeniyetlerin beşiği, bir çok medeniyetin yaşam yeri olmuş. Tabii beraberinde bu çatışmaları ve çekişmeleri beraberinde getirmiş bir coğrafya. Tarihimiz de iç ve dış saldırılara maruz kaldık ama bunların hepsini milletimiz ferasetiyle, birliğiyle, beraberliğiyle, kahramanlığıyla ve tarih şuuruyla aştık çok şükür. Bunlardan bir tanesi de bu akşam izleyeceğimiz Sakarya Meydan Muharebesi'dir" dedi.

"Bu belgesel bizi bilgilendirme açısından önemli"

Başkan Aydın, "Bu belgesel Sakarya Meydan Muharebesi'nin öncesini ve sonrasını anlatan ve buradan yola çıkarak başka çıkarımlara ve sonuçlara sağlayan bir bilgilendirme olacak. Bir sanat eserinden ziyade millet şuurunu ve ortak bir paydayı insanların, fertlerin oluşumunu sağlayan araçlardan bir tanesi. Bundan dolayı bu etkinlikleri önemsiyorum önemsemeye de devam edeceğim. 15 Temmuz ve 15 Temmuz gibi olayların tekrar yaşanmaması adına önemli bir çalışmadır. Bundan dolayı emeği geçen bütün çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL