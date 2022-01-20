Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta kapalı köy yolu kalmadı - Haberler
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Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta kapalı köy yolu kalmadı

Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta kapalı köy yolu kalmadı
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışının ardından kapanan 33 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

ZONGULDAK (AA) - Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışının ardından kapanan 33 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 88 personel ve 52 araçla yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada çalışarak, ihbarın yapıldığı bölgelere en hızlı şekilde müdahale etti.

Ekiplerin çalışmalarıyla kapalı 5 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ta ulaşımın sağlanamadığı Devrek'teki 7, Çaycuma'daki 7 köy yolu için ekiplerce yoğun çalışma yürütüldü. Kar küreme ve temizlik çalışmalarının ardından köylere ulaşım sağlanmaya başladı.

Düzce'de Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde kapalı bulunan 14 köy yolu da ulaşıma açıldı.

Böylece, 3 kentte ulaşımın sağlanamadığı köy yolu kalmadı.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Sakarya, Düzce, kar, Güncel, Haber

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