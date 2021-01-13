Yüksek kesimlere kar yağdı
Sakarya, Düzce ve Karabük'te yüksek kesimler karla buluştu.
Sakarya, Düzce ve Karabük'te yüksek kesimler karla buluştu.
Sakarya'nın Hendek ilçesine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının ardından 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu.
Kar yağışının başladığı Akyazı ilçesindeki Sultanpınarı, Acelle, Karagöl, Yanık, Keremali yaylalarında da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Düzce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sinekli ve Topuk Yaylası'nda da kar yağışı etkisini gösterdi.
Karabük
Karabük'te karla kaplanan kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında trafik ekipleri önlem aldı.
Kar yağışını görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını durdurarak manzaranın keyfini çıkardı.
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler