Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı yarışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı yarışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmanın, koronavirüs tedbiri olarak İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağı bulunan kentte evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, çocukların, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini ve Altan Özyürek'in "Dünya Çocuk Bayramı" şiirlerini okuyarak videoya çekecekleri, bu videoları Twitter'da "@Sakaryabld" sayfasındaki yarışma gönderisinin altına yükleyerek katılım sağlayabileceklerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yarışma sonunda en çok beğeni alan 20 gönderiden 10'unun sahibine sürpriz hediyeler verileceği kaydedildi.

Büyükşehir dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki durakların dezenfekte ve temizlik işlemlerini sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kentte toplu taşımanın en yaygın kullanılan ulaşım ağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların daha temiz bir ulaşıma sahip olmaları için düzenli bir şekilde otobüs ve durakların temizlendiği aktarıldı.

Büyükşehirden Kovid-19 tedbiri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin yoğun noktalarına tıbbi atık kovası yerleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi idari binalarına 35, 16 ilçeye ait belediye ve kaymakamlık binalarına 32, valilik binasına 12, adliyeye 5 ve Kredi Yurtlar Kurumuna 7 olmak üzere toplamda 91 tıbbi atık kovası yerleştirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kovaların konulma amacının maske ve eldiven atıklarının ayrı ayrı toplanması olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların atıkları kovalara atması konusunda duyarlı davranmaları için çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA