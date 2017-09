Sakarya'daki Orman Yangını

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



İlçeye bağlı Alıplar ile Çine mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına, 4 ilden gelen takviye ekiplerle devam ediliyor.



Helikopter destekli söndürme çalışmalarına Sakarya'nın yanı sıra Kastamonu, Zonguldak, Bursa ve İstanbul'dan da itfaiye ekipleri katıldı.



Kısmen yanmayan ağaç ve bitki örtüsünün tekrar alev almaya başladığı bölgede, takviye arazözlerle yapılan müdahaleden, rüzgar çıkmaması halinde olumlu sonuç alınacağı belirtiliyor.



Bu arada yaklaşık 25 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.



- "Yangının anızdan çıktığını tespit ettik"



Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının vatandaşın anız yakması nedeniyle çıktığını tespit ettiklerini söyledi.



Ekiplerin şu anda yangına müdahale ettiğini belirten Kurşun, "Dış bölgelerden gelen arazözlerle ekiplere takviye sağlanıyor. Bugün bir helikopter havadan destek sağlamakta. Yangın 25 hektarlık bir alanda etkili olmakta. Şu an soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgar çıkmadığı takdirde yangını büyük bir ihtimalle söndürmüş olacağız." dedi.



Rüzgar riskine bağlı olarak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kurşun, kısmen yanmamış yerlerin tekrar alev almaya başladığını aktardı.



Öğleden sonra rüzgara bağlı olarak yangının tamamen kontrol altına alınabileceği bilgisini veren Kurşun, "Şu an yangın kontrol altına alındı sayılır ama gene de tedbirli davranıyoruz. 28 arazöz, 5 su tankı, 5 dozer müdahale etmekte. Yangının dört bir tarafını dozerlerle çevreledik. Yangın herhangi bir tehlike arz etmiyor. Kastamonu, Zonguldak, Bursa ve İstanbul'dan gelen arazözlerimizle soğutma çalışmalarımız devam etmekte. Yangının ormanın aşağısındaki tarlalarda köylünün yaktığı anızdan çıktığını tespit ettik. Onunla ilgili gerekli yasal işlemleri başlattık. Kulemiz yangının oradan çıktığını görmüş. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Rüzgarın esmemesi için umudumuz var. İnşallah söndüreceğiz." diye konuştu.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı da yangında şu ana kadar 25 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyledi.



Çalışmaların devam ettiğini aktaran Arancı, "Meteoroloji yetkilileri öğlenden sonra rüzgar çıkacağını söylediği için ekiplerimiz temkinli davranıyor. 1 helikopter soğutmaya devam ediyor. Ekiplerimiz gece boyunca soğutma çalışmalarına devam etti. Can kaybımız ve yaralanan yok." ifadesini kullandı.