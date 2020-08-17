Sakarya'da yaz etkinlikleri Sakarya'da Millet Bahçesi'nde yaz etkinlikleri kapsamında 3 program düzenlendi.

Sakarya'da Millet Bahçesi'nde yaz etkinlikleri kapsamında 3 program düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz etkinlikleri Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programlarla devam etti.

15 Ağustos günü yönetmenliğini Murat Pay'ın yaptığı "Dilsiz" filmi ile hafta sonu programlarına kapılarını açan Millet Bahçesi, 16 Ağustos Pazar günü de 2 program ile kültür sanat dostu vatandaşlarla buluştu.

"Meddah Hikayesi Gölge Oyunu ve Uçan Halı; Kayıp Elmas" animasyon filmine katılım yoğun olurken, gazoz ve patlamış mısır ikramının yapıldığı etkinliklere çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

Kaynak: AA