Sakarya'da yapımı süren SGK Köprülü Kavşağın ilk ayağı tamamlanıyor
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Sakarya'da yapımı süren SGK Köprülü Kavşağın ilk ayağı tamamlanıyor

09.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:30
Sakarya'da yapımı süren SGK Köprülü Kavşağın ilk ayağı tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan SGK Köprülü Kavşağın birinci ayağın beton çalışmalarını tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan SGK Köprülü Kavşağın birinci ayağın beton çalışmalarını tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada şehrin ulaşım geleceğine kazandırılacak SGK Köprülü Kavşak projesinde Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adnan Menderes Caddesi üzerindeki yükseltme perdeleri, Maltepe-Serdivan istikametine dönüş kolları ve Hızırtepe mahallesi çıkış-çarşı merkez istikametine dönüşü sağlayacak olan kavşak kolları ile bunlara ait istinat duvarları büyük oranda tamamladığımız projemizde köprünün birinci ayağının beton çalışmalarında sona geldik. İlk ayağının beton çalışmalarını tamamladığımız köprülü kavşak projemizde çalışmalarımızı dikkatli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, çevreye ve trafik akışına zarar vermemeye büyük hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin en önemli trafik sorunlarından birini çözeceğimiz projemizi en kısa sürede tamamlamak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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