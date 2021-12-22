Sakarya'da "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek
Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığınca "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek.
SAKARYA (AA) - Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığınca "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek.
Atatürk Spor Salonu'nda 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte Atilla Yılmaz, Osman Öztunç ve Alperen Kekilli konser verecek.
Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin pekiştirileceği etkinliğe vatandaşları davet etti.
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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri