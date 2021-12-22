Sakarya'da "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek

Sakarya'da
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığınca "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek.

SAKARYA (AA) - Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığınca "Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023" Türk Gençlik Şöleni düzenlenecek.

Atatürk Spor Salonu'nda 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte Atilla Yılmaz, Osman Öztunç ve Alperen Kekilli konser verecek.

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin pekiştirileceği etkinliğe vatandaşları davet etti.

Bakan Nebati: 'Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın detaylarını açıkladı

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title