Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-140 karayolunda Ahmet Özdemir'in (58) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Dedeler mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Özdemir, ters dönen tarım aracının altında kalarak can verdi.

Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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