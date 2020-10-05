Sakarya'da tıbbi atık bertaraf seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'da tıbbi atık bertaraf seferberliği

05.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:12
Sakarya'da tıbbi atık bertaraf seferberliği

Sakarya'da tıbbi atıklar bertaraf edilerek doğaya zarar vermesi engelleniyor.

Sakarya'da tıbbi atıklar bertaraf edilerek doğaya zarar vermesi engelleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan "Tıbbı Atık Sterilizasyon" tesisinde bu yıl 1 milyon 114 bin 224 ton tıbbı atık bertaraf edildi.

Tüm ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından ve komşu il Düzce'den her ay yaklaşık 140 bin kilogram tıbbı atık, lisanslı araçlarla sterilizasyon tesislerine getiriliyor, basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor.

Steril edilen atıklar, parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel nitelikli katı atık özelliği kazanıyor.

Evsel katı atık niteliği kazanan tıbbi atıklar da düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Pandemi dönemine özel önlem alındı

Özellikle pandemi döneminde kullanımı artan tıbbı atıklar nedeniyle personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar kullanılarak toplama işlemi gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak en üst düzey tedbirler alınarak salgının ülkede ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan ilk 3 ayda karantina yurtlarından toplanan atıklar dahil olmak üzere toplam 390 bin 450 ton tıbbı atık bertaraf edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Demet Akbağ Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ali Palabıyık Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da tıbbi atık bertaraf seferberliği - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 16:15:50. #1.15#
title