Sakarya'da tıbbi atık bertaraf seferberliği

Sakarya'da tıbbi atıklar bertaraf edilerek doğaya zarar vermesi engelleniyor.

Sakarya'da tıbbi atıklar bertaraf edilerek doğaya zarar vermesi engelleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan "Tıbbı Atık Sterilizasyon" tesisinde bu yıl 1 milyon 114 bin 224 ton tıbbı atık bertaraf edildi.

Tüm ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından ve komşu il Düzce'den her ay yaklaşık 140 bin kilogram tıbbı atık, lisanslı araçlarla sterilizasyon tesislerine getiriliyor, basınçlı buhara maruz bırakılarak sterilize ediliyor.

Steril edilen atıklar, parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel nitelikli katı atık özelliği kazanıyor.

Evsel katı atık niteliği kazanan tıbbi atıklar da düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Pandemi dönemine özel önlem alındı

Özellikle pandemi döneminde kullanımı artan tıbbı atıklar nedeniyle personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar kullanılarak toplama işlemi gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak en üst düzey tedbirler alınarak salgının ülkede ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan ilk 3 ayda karantina yurtlarından toplanan atıklar dahil olmak üzere toplam 390 bin 450 ton tıbbı atık bertaraf edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz