Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü - Haberler
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Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Sakarya Nehri'nin taşması sonucu bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kara Su ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Sakarya Nehri'nin taşması sonucu bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Bölgede sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına, nehir suyunun taşmasına neden oldu.

Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği bölgede faaliyet gösteren bazı restoranları su basması üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Nehir üzerindeki işletme sahipleri de kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı. Restoran olarak kullanılan bir tekne de kullanılamaz hale geldi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın nehir suyunu taşırdığını, bunun sonucunda esnafın zarar gördüğünü söyledi.

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

Fırtınanın etkisiyle nehir suyunun taşması sonucu iş yerleri zarar gördü

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