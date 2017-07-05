Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 18'i tutuklu 26 eski emniyet mensubu hakim karşısına çıktı.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve aileleri katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.



Eski polis memuru Adem Türker, savunmasında, hakkındaki idari soruşturmaya sebep olan sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını iddia etti.



Hiçbir şekilde sosyal medya hesabı açmadığını ve kullanmadığını savunan Türker, "Bana atfedilen sosyal medya paylaşımları bana ait değildir. Ben bu hususta teknik inceleme yapılmasını talep ediyorum." dedi.



Sanık Türker, Bank Asya hesabını 2010'da açtığını, bu bankanın kredi kartını kullandığını belirterek, kişisel bankacılık işlemlerini yaptığını, talimatla para yatırmadığını savundu.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Türker, tahliyesini ve beraatını istedi.



Eski komiser yardımcısı Alparslan Gök de savunmasında, "ByLock" tespit edilen hattın kendisine ait olduğunu söyledi.



"ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını belirten Gök, "Kimse Yok mu Derneği'ne bağış yaptığımı hatırlamıyorum, fakat yapmış olabilirim. Yapmışsam, acıma duygusuyla yapılan bağıştır. Başkaca bir amacım yoktur. 18 Temmuz'da açığa alındım, daha sonra ihraç edildim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.



Diğer tutuklu sanık Ali Aydın da Bank Asya hesabını 2004 yılında açtırdığını söyledi.



EFT ücretinin az olmasından dolayı bu bankayı tercih ettiğini belirten Aydın, "Ben bu bankanın devlet tarafından denetlendiğini bildiğimden hesap açtırdım. Suç işlemek için bu bankadan hesap açtırmadım. Talimatla para yatırmadım. Ben tasarruf yapmak için bu bankayı tercih ettim." diye konuştu.



Aydın, "ByLock" programını indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "Yapılan aramada ele geçirilen kitap FETÖ kitabı değildir. Yazarı başkadır. Ben her iki suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." sözlerine yer verdi.



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.



İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru 26 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bir şüphelinin "tehdit" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, bir şüphelinin ise "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, darbe girişiminin ardından yapılan çalışmada, dosyada bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensuplarının önce açığa alındığı daha sonra KHK ile ihraç edildiği kaydedildi.



Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı anlatıldığı iddianamede, bazı sanıkların ise çocuklarını KHK ile kapatılan Özel Fatih Koleji'ne gönderdiği belirtildi.



İddianamede, bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kitap ve CD'lerinin bulunduğu ifade edilerek, bazı sanıkların terör örgütünün evlerinde kalıp eleman yetiştirdiği, örgütün propagandasını yaptığı ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği aktarıldı.



Şüphelilerin örgüt adına himmet verip ve topladığının anlatıldığı iddianamede, sanıkların "FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨" ile su¨reklilik, c¸es¸itlilik ve yogˆunluk arz eden organik bagˆ kurdugˆu, üzerilerine atılı "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı savunuldu.