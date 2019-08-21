Sakarya'da elektrik çarpması sonucu geçici tarım işçisi hayatını kaybetti

21.08.2019 21:22

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde geçici tarım işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Suat Sezer elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Olay, Ferizli ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait evin bahçesine yerleşen geçici tarım işçileri ev sahibinin rızasıyla elektrik hattı çekti. Elektrik hattından gelen arızayı tamir etmek isteyen C.N. isimli şahıs hatta elektrik vermesi üzerine geçici işçi olarak çalışan ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Suat Sezer elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Öte yandan tamir esnasında elektrik veren C.N. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA