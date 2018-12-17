Sakarya'da 33 Milyonluk Altyapı Projesi Tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karapürçek ve Akyazı Küçücek'te hayata geçirilen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarını kapsayan 33 milyonluk projede çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirmesine karşın altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Şehrin dört bir yanında "önce insan" diyerek nitelikli altyapı hizmetlerini hayata geçirdiklerini ifade eden Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Karapürçek ve Küçücek'te de musluklara birinci sınıf içme suyunu ulaştırmak için 148 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı ve 3 bin metreküp hacme sahip bir depo inşa ettik. Karapürçek'in İnönü, Cumhuriyet, Ahmetler ve Yazılıgürgen Mahalleleri ile Akyazı'nın Küçücek İstiklal ve Küçücek Cumhuriyet Mahalleleri'nin içme suyu şebekelerini yeniledik. Ayrıca Akyazı'nın Kepekli, Bedil Kazancı ve Akbalık Mahalleleri ile Karapürçek'in Harmanlı Mahalleleri'nde bulunan şebeke hatlarını projemiz kapsamındaki isale hattı ile buluşturarak, yeni içme suyu hattımıza entegre ettik."

Toçoğlu, açıklamasında ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Çevreye ve doğal su kaynaklarına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak kanalizasyon ağımızı genişletmeye, Sakaryamızı atık su arıtma tesisleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Karapürçek ve Küçücek'te de 78 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 6 adet paket terfi merkezini tamamladık. Bölgede toplanan atık suları, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırmak için kanalizasyon hattımızı 40 metre uzunluğundaki asma köprü ile Bıçkıdere Çayı üzerinden, 120 metre uzunluğundaki betonarme çelik köprü ile de Mudurnu Çayı üzerinden geçirdik. Proje kapsamında 4 bin 300 metrelik yağmur suyu hattının ve 182 adet ızgaranın imalatını tamamladık. Çalışmalarımızı tamamlayarak içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızı devreye aldık. Altyapının ardından bölgede asfalt çalışmalarımızı da neticelendirdik. 33 milyonluk dev projemiz kapsamında bölge halkımızın hayatını her anlamda daha da kolaylaştıracak çalışmalara imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah güçlü altyapıya yönelik bu çalışmalarımızla Karapürçek ve Küçücek'in üstyapısı da en güzel şekilde yenilenecektir. Karapürçek ve Küçücek'e hayırlı olsun."

Kaynak: AA