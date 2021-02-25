Sakarya Büyükşehir Belediyesince vektörle mücadele çalışması yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kış mevsimi vektörle mücadele çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kışlak mücadelesi kapsamında başlayan çalışmalarda hastalık taşıyan sineklerin ve haşeratların kışı geçirmek için saklandıkları kanal ve kanalizasyonların Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlandığı belirtildi.

Sivrisinek, karasinek ve kemirgenler olmak üzere tüm vektörlerin alanlarının tespit edilip gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vektörlere karşı etkin bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız ilaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Kış dönemi dezenfeksiyon ve vektörlerle mücadele birimimizin ekip sayısı yaz döneminde artırılarak, tüm ilçelerimizde dezenfeksiyon ve vektörlerle mücadele kapsamında larva mücadelesini de yapacağız. Sivrisineklerin üreme alanları olan durgun su birikintilerinde, kanallarda, fosseptiklerde ve göletlerde, hamamböceği ve karasinek üreme alanları olan kanalizasyon ve organik atıkların toplandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarımız artarak devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı