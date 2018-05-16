Ramazan Ayı Beslenme Önerileri! Sahurda Ne Yemeliyiz? Sahurda Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte İslam alemi iftar ve sahur heyecanı yaşıyor. Türkiye'de 16 saati bulacak olan oruç ibadetine başlanıyor. Vücudu oruca alıştırmak için tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerekiyor. Ramazan'da tok tutan yiyeceklere ve en önemlisi susuzluğa derman olacak içeceklere ihtiyaç duyulacak. Peki sahurda ne yemeliyiz? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda yenilmemesi gereken yiyecekler nelerdir? İşte Ramazan ayını sağlıklı beslenerek geçirmenizi sağlayacak ayrıntılar...