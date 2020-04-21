Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı? - Haber
Çay, Sağlık, Güncel

Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı?

Günlük hayatın vazgeçilmezi Ramazan geldiğinde iftarda ve sahurda sofralardan eksik olmuyor. Peki, sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı? Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek doğru mu?

21.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:14
Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı?

Gün boyu susuz kalmamak için sahurda bol bol sıvı tüketiyorsunuz. Bunun için ardı ardına çay içiyorsunuz. Sahurda içtiğiniz çay, gerçekten sizi susuzluktan koruyor mu? İşte çok merak edilen sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı gibi soruların yanıtları...

SAHURDA ÇAY TÜKETMEYİN!

Sahurda çay iki neden tüketilmemelidir. Yemekten hemen sonra çay içmek sindirim performansını düşürdüğü için yanlıştır. Çay ayrıca uzun süre susattığı için sahurda çay içildiğinde gün boyu daha fazla susuzluk hissi oluşacaktır.

Çay için geçerli olan sebepler kahve için de geçerlidir. Sahurda çay ve kahveden uzak durulmalıdır. Kahvede bulunan kafein, vücuda açlık ve susuzluk hissi verir.

Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı?

SAHURDA İÇİLEBİLECEK BİTKİ ÇAYI

Sahurda çay yerine alternatif olarak papatya çayı içilebilir. Papatya çayının hazımsızlığa iyi gelmesi ve sindirime yardım etmesi sağlığınız için de olumlu etkiler oluşturmaktadır.

Papatya çayı hazırlanışı: 10 gram papatya, 5 gram rezene, 10 gram meyan kökü, 1 tatlı kaşığı beyaz çay, 2 dal kabuk tarçın, 2 su bardağı kaynatılmış sıcak suya ilave edilip 10 dakika demlenir. Süzülerek içilir.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır Haber
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haber
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı Haber
ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haber
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç Haber
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç
Dolandırıldığını söyleyen Albayrak'ın gönderdiği miktar ortaya çıktı Haber
Dolandırıldığını söyleyen Albayrak'ın gönderdiği miktar ortaya çıktı
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Serdar Ortaç Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Shane Larkin Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 11:02:45. #1.14#
title