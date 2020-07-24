Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
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Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirlendi.

Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
24.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:13

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirlendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelinde 4 noktada kurbanlık hayvan satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirledi.

Ekiplerimiz satış süresince görev yapacak

Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramında da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.

Kurban satış yerleri

Bu yıl ki kurban satış noktaları, Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı ile 156 nolu cadde arasındaki boş alanlar, 25 Aralık Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi ile 47052 nolu sokak arasındaki boş alanlar, Şahintepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 396 nolu cadde arasındaki boş alan olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri

Bu yıl 15 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Sena Büyük Konuk Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu (Pakize Kemal Öğücü Ortaokulu Yanı), Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı olarak açıklandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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