Şahin, "Filyos Limanı Türkiye ve bölge için çok önemli olan bir projedir"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin:

"Türkiye'nin en büyük limanı olacaktır"

KARABÜK - Karabük Valiliği tarafından düzenlenen 'ekonomi' toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin Karabük'ün Filyos Liman Projesi içerisinde yer alması gerektiğini ve bu projenin devreye girdiğinde bölge için avantaj sağlayacağını söyledi.

Polis evinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, gerçekleştirilen toplantıda Demirçelik ile ilgili konuların görüşüleceğini belirterek, "Turizm ile ilgili olarak Safranbolu ve diğer ilçelerimizde devam eden turizm alt yapımız var. Bu sene Keltepe Kayak Merkezi belli bir aşamaya geldi. Bugün itibari ile bir kısım eksiklerimizi tamamlayabilirsek inşallah özellikle günü birlik turizme açılması çok faydalı olacaktır diye değerlendiriyorum. Diğer bir konu turizmle alakalı Hadrianapolis Antik Kentinde mevcut bir kilisenin üstü kapatılmış durumda. İki yapının daha üstünü kapatabilirsek ve çevre düzenlemesini ve karşılama merkezini yapabilirsek 2021 turizm sezonuna açmış olacağız. İlimizde Demirçelik sektörünün sorunlarını konuşmak ve önümüzde bir ufuk olarak açılan Filyos Limanı ve Sanayi Bölgesinin ilimize getirecekleri ve götürecekleri varsa değerlendirilmesi, Eskipazar OSB ile alakalı bir perspektif ortaya koyabilir. Bundan sonraki süreçte Eskipazar OSB'de nasıl bir altyapı oluşturmamız gerekir ki bu süreçle ilgili önüne açabilmek adına görüşme yapacağız" dedi.

"Türkiye ve bölge için çok önemli olan bir projedir"

Toplantının iki amaçla yapıldığını konu başlığı açısından tespitler yaptığını ifade eden Mehmet Ali Şahin, "Birincisi Karabük Demirçelik sektörünün Filyos projesinde değerlendirilmesi, ikincisi Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırılmasının bir an önce tamamlanarak sanayici ile buluşmasını sağlanması gibi çok önemli gördüğüm amaca dönük bir toplantı yapılıyor. Aslında bu toplantıyı düzenleyen valimiz ve özellikle Karabüklü sanayicilerimiz, demirçelik sektörünün önemli kuruluşları ve onların yetkilileri 'Biz artık Karabük'te sadece demirçelik üreten bir noktada kalmak istemiyoruz. Sadece inşaat demirleri üreten, tren tekeri üreten olarak kalmak istemiyoruz' diyorlar. Yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Çünkü dünya ile rekabet edebilmek buradan geçer. Önümüzde iki tane imkan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Filyos Projesidir. Filyos Projesi sadece limandan ibaret bir proje değildir. Filyos Limanı, endüstri bölgesi, serbest bölge ve gelişim alanı diye 4 adımdan oluşan Türkiye ve bölge için çok önemli olan bir projedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük limanı olacaktır"

Filyos Projesinin aşamaları hakkında da bilgi veren Şahin, "Altyapı ihalesi yapıldı. O da bitmek üzere ve mendirekler yapılıyor. Mendirek deyip geçmeyelim. İki tane mendirek, biri 3 biri 2 kilometre uzunluğunda. 538 milyon TL ile ihaleye çıkmış çok önemli bir projedir. Bu bittikten sonra limanın yani yük indirme ve bindirme bölümlerinin yer alacağı limanların ihalesi yapılacaktır. İlgili bakanlık yap işlet devret modelini uygulamak istiyor ki bir an önce realize edilsin. O konudaki hazırlıkların devam ettiğini biliyorum. Karabüklüler olarak bu serbest bölgede biz yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Bu konuda bu proje içerisinden yer almalıyız. Karabük bu proje içerisinde zaten yer alacaktır, almak zorundadır. Çünkü Filyos Projesi sadece o sınırlarda kalacak proje değil. Bu proje gerçekleştiğinde Türkiye'nin en büyük limanı olacaktır. Yıllık 25 milyon ton kapasitesi olacak bir projedir" ifadelerini kullandı.

"İhracatımızı 500 milyon dolarlara çıkarmak istiyoruz"

İzmir Çandarlı Limanı'nın yıllık kapasitesinin 28 milyon ton olduğunu dile getiren Şahin, "Ayrıca Mersin Limanı da aynı zamanlarda ihale edildi ama Filyos Limanı biraz daha önde. Şuanda 20 civarında limanımız var Türkiye'de. Bu limanların kapasitesi 54 milyon tondur yıllık. Filyos da devreye girdiğinde bizim liman kapasitemiz 120 milyon tona çıkacaktır. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü 2023 hedeflerimizi tutturabilirsek ihracatımızı 500 milyon dolarlara çıkarmak istiyoruz. Uluslararası ticaretin yüzde 90'ınını deniz yoluyla yapılacağını düşünür olursak bu limanlar hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Eskipazar OSB isminin gözden geçirilmesi kanaatindeyim"

"Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi isminin gözden geçirilmesi kanaatindeyim" diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Bize bunu hatırlatan önceki Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü Bey'dir. Demişti ki bu isim yatırımcıyı kısıtlar. Yani metal ve metal ürünleri alanında yatırım yapabilirsiniz. Başka sektörler burada yatırım yapamaz anlamına geliyor. Bu doğru bir değerlendirmedir. Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi isminin biraz daha genişleterek farklı sektörlerin de orada yatırım yapabileceği bir düzenlemeden yapalım. Bir an önce de kamulaştırma işlemlerini başlatmalıyız."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ile Dr.Hüseyin Avni Aksoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Uzman Eyüp Güder, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdürü Erdem Öncebe, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu ve Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan katıldı.

Kaynak: İHA