Şahin Aybal'dan İzmir'e Veda

Geçen haftalarda 4 yıldır yürüttüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Şahin Aybal, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile vedalaştı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Müdürlüğün sosyal tesislerinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile vedalaşan Aybal, akşam ise onuruna düzenlenen veda yemeğine eşi Esma Aybal ile birlikte katıldı. Aybal'ı, bu anlamlı gecede İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısıcı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Eski Kaymakamı Kuşadası Kaymakamı Saddetin Yücel ve Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü üst yönetimi ve çalışanları da yalnız bırakmadı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde, orman işetme şefinden orman bölge müdürüne kadar hangi konumda olursa olsun çalışmanın büyük bir şans olduğunu, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün her zaman işini en iyi yapan başarılı ekipleri içinde barındırdığını, bunun da kendisine ve bölge müdürlüğüne çok şey kattığını belirtti. Duygusal anların yaşandığı gecenin sonunda Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ve eşi Esma Aybal geceye katılanlarla tek tek hatıra fotoğrafı çekilip vedalaştı. - İZMİR