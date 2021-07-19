Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun
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Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun

Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizmcileri hem sevindirdi.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizmcileri hem sevindirdi.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum plajları, Alaçatı'daki butik otelleri ve rüzgar sörfü imkanlarıyla tercih noktası olan Çeşme, ince kumu, turkuaz denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Salgın sürecinde kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluğu yaşıyor.

Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, otelci ve esnafı mutlu etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, ilçedeki hareketliliği AA muhabirine değerlendirdi. Demir, Çeşme'de bayram tatiliyle beraber olağanüstü ve tarihi bir yoğunluk yaşandığını, tatilin ilk gününden itibaren ilçeye binlerce kişinin akın ettiğini söyledi.

İnsanların salgın sürecinde eve kapanmanın verdiği sıkıntıyla tatil beldelerine akın ettiğini, Çeşme'nin de en yoğun bayramını yaşadığını vurgulayan Demir şöyle konuştu:

"Çeşme olağanüstü ve tarihi yoğun günlerini yaşıyor. Çok büyük bir destinasyon değiliz. Oldukça fazla plajımız var ancak 1 milyon insanı ağırlayabilecek kapasitede bir destinasyon değiliz. Alaçatı sokaklarında yürümek mümkün değil. 500 metre uzunluğunda bir sokağı 1 saatte ancak yürüyebiliyorsunuz.

Şu anda otellerde 30 bine yakın yatak kapasitemiz var ve neredeyse 10 Ağustos'a kadar rezervasyonlar yüzde 90 dolu. 30 yıldır turizmin içindeyim bu kadar insanların kendini dışarıya attığını, tatil beldesine koştuklarını ilk kez görüyorum. Akın akın arabalar otoyol girişlerindeydi. Tahminini yapamadığımız bir koşuşturmaca var tatil beldelerine. Şu anda da eylül ve ekim aylarında da nasıl rezervasyon alabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tarihte ilk kez böyle bir yoğunluk yaşıyoruz."

Yakup Demir, ilçedeki tesislerde yer kalmadığı için rezervasyon yaptırmadan gelinmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Yer ayırtmadan gelen birçok misafirin Gümüldür, Seferihisar, Urla gibi tatil bölgelerinde de yer bulamamaktan şikayet ettiğini dile getiren Demir, bayram sonrası da rezervasyonların tamamen dolu olduğuna dikkati çekti.

Turizm sektörü için Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük öneminin olduğunu, 6 milyon gurbetçiden yaklaşık 500 bininin tatil için geldiğini, kapıların açılmasıyla eylül sonunda bu sayının 2 milyona ulaşmasını beklediklerini bildiren Demir, "Gurbetçilerimizin de desteğiyle turizm sektörünün bu yılı güzel bir ciroyla kapatacağına dair beklentilerimiz ve düşüncelerimiz var." diye konuştu.

Pahalılık eleştirileri

Çeşme ve diğer tatil beldelerindeki pahalılıkla ilgili eleştirilere de değinen Demir şunları kaydetti:

"Sık sık pahalılıktan şikayetler alıyoruz. Bayramda çok fazla talep var dolayısıyla fiyatlarda arz talep dengesine göre hafif bir yükselme söz konusu. Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte 'Bunun nasıl önüne geçeriz' diye düşündük. Ancak serbest ekonomi, bunun önüne geçmek mümkün değil. Bayramın hemen sonrasında stabil hale gelecek. Fiyatlar yine bayram öncesi fiyatlara entegre olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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