"Sağlıklı Turizm Belgelendirme" programında ilk belgelendirme yapıldı
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"Sağlıklı Turizm Belgelendirme" programında ilk belgelendirme yapıldı

Turizm sektöründe geniş yelpazede alınması önerilen tedbirleri içeren "Sağlık Turizmi Belgelendirme" programı kapsamında ilk belge TSE tarafından verildi.

29.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:56

Turizm sektöründe geniş yelpazede alınması önerilen tedbirleri içeren "Sağlık Turizmi Belgelendirme" programı kapsamında ilk belge TSE tarafından verildi.

İç turizmden yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede alınması önerilen tedbirleri içeren "Sağlıklı Turizm Belgelendirme" programı kapsamında ilk belge verildi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetçileri, başvuru üzerine ilk belgelendirmeyi yaparak, program kapsamında ilk belgeyi Antalya Serik'de bulunan Sueno Hotels Golf Deluxe Belek'e verdi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek için birçok ülke sınırlarını kapattı. Devletler, iç ve dış hat uçuşlarını iptal ederek, sokağa çıkma kısıtlamaları uyguladı. Virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler birçok sektör gibi turizmi de etkiledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, geçtiğimiz günlerde turizmde "normalleşme" adımları kapsamında otellerde alınması planlanan önlemleri içeren "Sağlıklı Belgelendirme Programı"nı başlattı. Dünyada genelinde ilk örneklerden biri olan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme" programı, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları, aralarında TSE'nin de yer aldığı tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandı. Zorunlu olmayan ve tamamen istek üzerine yapılan belgelendirme sürecini başlatmak isteyen işletmeler, önce ilgili bakanlığın yetkilendirdiği ulusal ya da uluslararası belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunuyor. Sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak kuruluşun gönderdiği denetçi; konaklama ve yeme-içme tesislerini ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlara göre denetliyor. Sağlıklı Turizm Belgesi'ni vermeye yetkili olan belgelendirme kuruluşları, tesislerin hijyen ve sağlık denetimini yaparak uygunluk değerlendirmesi raporları hazırlıyor. Başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderilerek, kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğine bakılıyor. Denetimleri geçen işletmelere verilecek olan Sağlıklı Turizm Belgesi, tesisin görünen noktalarına asılacak. Belgenin üzerindeki kare kod sayesinde de müşteriler tesisle ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecek.

Tüm sürecin şeffaflık kazandığı Sağlıklı Turizm Belgesi ile turizm tesisleri; çalışan, müşteri ve diğer ilgili taraflara güvenli bir tesis olduğunu bildirmiş oluyor. Belgeyi alan tesisler, periyodik olarak hijyen ve sağlık denetimlerinden geçen işletme olarak güven tesis ediyor. Belgenin ilgili bakanlığın web sitesinden yayımlanmasıyla da işletmelerin tanıtımına katkı verilerek, salgın süresince misafir kapasitesinde artış sağlanıyor.

İlk belge TSE'den

Konusunda uzman personeli, 60 yılı aşan belgelendirme tecrübesi, yaygın hizmet ağı ile hizmet veren TSE, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sağlıklı Turizm Belgelendirmesi yapmak üzere yetkilendirilen kurumlar arasında yerini aldı. Antalya Serik'deki Sueno Hotels Golf Deluxe Belek'in başvurusu üzerine denetçilerini gönderen TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme programı kapsamında ilk belgesini verdi. Böylece ilk belgelendirme de turizmin başkenti Antalya'da yapılmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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