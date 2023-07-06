Yaz Aylarında Beslenmeye Dikkat Edilmesi Gerektiği Vurgulandı

Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan diyetisyen Seda Gözübüyük, yaz aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Beslenmede sağlıklı seçimler yapmanın vücut için büyük öneme sahip olduğunu belirten Gözübüyük, yüksek protein içeriğine sahip et tüketiminin vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağladığını ve meyve-sebze ağırlıklı beslenmenin sağlık için önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, yaz aylarında düzenli su tüketilmesi ve fiziksel aktivitelerin yapılmasının da önemli olduğunu belirtti.

Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan diyetisyen Seda Gözübüyük, yaz aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Gözübüyük, AA muhabirine, beslenmede sağlıklı seçimler yapmanın vücut için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın ardından insanların daha fazla et tüketmeye yönelmesinin doğal olduğunu belirten Gözübüyük, ancak dengeli ve ölçülü şekilde beslenilmesi gerekliliğini vurguladı.

Yüksek protein içeriğine sahip et tüketiminin vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağladığını dile getiren Gözübüyük, yağsız etin tercih edilmesi ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yaz aylarında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Gözübüyük, sıcak havaların vücudun su ihtiyacını artırdığını, bu nedenle düzenli su tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin sağlık için önem taşıdığını anlatan Gözübüyük, şunları kaydetti:

"Yüksek sıcaklıklarla yoğun terlemeye bağlı olarak vücuttaki su oranının azalmasıyla tansiyonda veya şekerde düşme olabilir. Mümkün mertebe insülin direncini sabit tutmak önemli. Özellikle yaz aylarında taze, mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin tüketilmesi, vitamin ve mineral alımını destekleyecektir. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Yürüyüş, bisiklet sürme veya spor yapma gibi aktiviteler, metabolizmayı harekete geçirerek kilo kontrolüne ve genel sağlığa katkı sağlıyor."